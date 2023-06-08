Сценарии нападения Украины на Запорожскую АЭС: кто готовит атаку Куда пропал Буданов и почему в западных СМИ «репетируют» ещё одну катастрофу, но теперь уже на ЗАЭС, и заранее обвиняют в этом Россию. 7 июня, 23:40 Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Что делает полковник ВСУ Кирилл Буданов в Херсоне

Куда пропал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, в украинском и российском сегментах Сети начали обсуждать во вторник, после подрыва ВСУ Каховской ГЭС. В пабликах запостили фотографию заседания киевского Совбеза во главе с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, где он отсутствовал. После этого появились версии, что глава ГУР Украины прибыл в Херсон за сутки до ударов ВСУ по гидроэлектростанции.

Кирилл Буданов отсутствует на заседании Совбеза. Фото © T.me / Телестрим

Для чего ВСУ угрожает подрывом АЭС

Сразу после подрыва Каховской ГЭС в Киеве заявили, что теперь у ЗАЭС возникнут проблемы, так как вода из ГЭС участвовала в процессе охлаждения ядерных реакторов. Но руководство Запорожской АЭС объяснило, что система отвода тепла АЭС пополняется как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками. "На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет... Ситуация контролируется персоналом атомной станции", — отметил директор станции Юрий Черничук. ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр, захватить город Энергодар, Запорожскую АЭС. Зимой им мешало отсутствие "зеленки" и ширина водной преграды.

Запорожская атомная электростанция. © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Спустя сутки после ударов Украины по Каховской ГЭС в британской The Times появилась публикация, где Москва заведомо обвиняется в ещё более страшной катастрофе. "Россия может нанести удар по АЭС после удара по плотине, предупреждает Украина", — пишет издание. Газета ссылается на своё интервью с секретарём СНБО Украины Алексеем Даниловым, в котором он бездоказательно заявляет, что на ЗАЭС «имеется взрывчатка». То есть английские СМИ начали готовить общество к новому теракту, который намеревается совершить Киев.

В то же время экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom допутил, что Украина может совершить ещё одно нападение — на Запорожскую АЭС, которое приведёт к радиоактивному заражению Европы. По его словам, Киев планирует это сделать под ложным флагом, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

Напомним, сегодня о подготовке Киевом катастрофы на Каховской ГЭС заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с госсекретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

"По указанию Киева сутками ранее был произведён масштабный сброс воды на Днепрогэс, находящейся выше по течению, а затем нанесён очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя ещё более пагубные последствия наводнения", — отметил Патрушев.

Военные эксперты объясняют, что в случае атак на ЗАЭС отряды спецназовцев будут так же потоплены и уничтожены, как и при прошлых попытках ВСУ форсировать Днепр.

"Из-за затопления русло Днепра уходит в сторону на километры. За самим Будановым по пятам ходит смерть. Сейчас атомная электростанция охраняется, преграды водного пространства никто не отменял, их прошлые попытки пересечь Днепр закончились большими жертвами. Форсирование такого рубежа, как Днепр, подразумевает серьёзные риски и большие потери, тем более что вся территория в этой зоне пристреляна", — напомнил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Возможные последствия взрыва на Запорожской АЭС

"Последствия в случае катастрофы на ЗАЭС будут не менее тяжёлыми, чем при аварии реактора на Чернобыльской АЭС. Всё это попадёт в воду и потечёт в Чёрное море, в результате пострадает побережье Херсона, Одессы, Николаева, Западного Крыма. А затем радиационные осадки могут достигнуть Болгарии, Румынии и даже Турции. Заражение может быть очень серьёзным, потому что это крупнейшая атомная станция в Европе", — комментирует микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

В случае взрыва ЗАЭС многое будет зависеть от того, куда направится радиоактивное облако, объясняет эксперт. В ситуации, когда ветер дует с востока, пойти оно может в сторону Польши или Румынии, или Венгрии. В советское время после взрывов в Семипалатинске пытались прогнозировать, куда направятся воздушные массы, но результат был не всегда верным.

"Радиус поражения будет зависеть от выпадения осадков, то есть он будет непрямым. Если учесть, что радиационные частицы от Чернобыльской АЭС добирались до Англии и Норвегии, то радиус угрозы территориям — минимум на тысячу километров, но с оговоркой — всё зависит от направления ветра", — пояснил эксперт.

Карта Запорожья и вероятный радиус поражения радиацией

Какие страны может накрыть радиация от взрыва Запорожской АЭС

Какую ядерную провокацию готовит Украина

Лайф писал, что в разрушении Каховской ГЭС западные политики и СМИ обвинили Россию. Катастрофа на гидроэлектростанции, по мнению аналитиков, может являться лишь замером реакции и репетицией более серьёзного инцидента. Политологи считают, что мировое общественное мнение постепенно готовят к принятию мысли о том, что Россия — государство-террорист, которое якобы не остановится ни перед чем, включая организацию глобальной катастрофы, возможно, даже ядерной. А о том, как на Украине собирались организовать подобный процесс и свалить вину на Москву, вчера рассказали в ФСБ. До этого был арестован украинский пилот, который признался, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения терактов.

Авторы Елена Стафеева