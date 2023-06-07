Что за секретный отряд ГУР Украины готовил в России взрыв "грязной" бомбы ФСБ России обнародовала информацию о попытке Украины устроить в России теракт с радиоактивными последствиями. За эту спецоперацию отвечала особая в/ч 3449, которая относится к украинской разведке. Что это за подразделение и чем оно известно? 19851 19851 Как ГУР Украины готовил теракт в России с использованием "грязной бомбы". Коллаж © LIFE . Фото © Shutterstock

Кто планировал теракт в России

По сообщению ФСБ, в ГУР Украины была создана служба, в состав которой включили авиацию для снабжения диверсантов боеприпасами, а также бомбовых ударов по объектам российской энергетики.

Координатором операции является украинская войсковая часть № 3449 с условным наименованием "Легион". В её задачи входит работа по доставке и закладке "грязных" бомб с таймерами, с начала года служащие части осуществили пять боевых вылетов на российскую территорию. Об этом рассказали пойманные ранее российскими спецслужбами два украинских пилота.

Кого задержали по делу о "грязных" бомбах

Один из задержанных — пилот украинского легкомоторного самолёта Александр Морозов. Его самолёт упал в Брянской области в самом начале апреля. Когда Морозова задержали, он пытался выдать себя за чудаковатого добровольного помощника украинской армии, которому платили небольшие деньги за разведывательные полёты над российской территорией. Впрочем, тогда при нём оказались украинская военная форма, автомат и бронежилет. Видимо, это обстоятельство заставило спецслужбы присмотреться к 50-летнему мужчине попристальней.

Второй пойманный пилот — Дмитрий Шиманский — до прихода на службу в ГУР был связан с авиацией и работал в Национальном авиационном университете Украины. Российские спецслужбы следили за ним ещё с 2019 года, Шиманский входил в группу сотрудников ГУР, руководивших похищениями в России воевавших в Донбассе добровольцев. В частности, как считает следствие, мужчина причастен к попытке похищения в 2020 году ополченца Романа Волянюка.





Что такое "грязная" бомба

Информация о возможном применении Незалежной "грязной" бомбы появилась ещё прошлой осенью. Тогда сообщалось о том, что её могут подорвать на территории Украины, подконтрольной режиму Зеленского. Идея украинских военачальников якобы заключалась в том, чтобы вызвать радиоактивное заражение местности и после этого обвинить Россию в применении ядерного оружия на Украине. Дело в том, что советский комплекс "Точка" с ракетами 9М79, который есть на Украине, и российский "Искандер-М" с ракетой 9М723 похожи внешне: оба комплекса самоходные, а ракеты различаются лишь аэродинамическими элементами.

Как говорят эксперты, боевая часть бомбы может быть начинена компонентами ядерного топлива, которое есть на украинских атомных электростанциях. Главный эффект от её применения не столько в разрушении инфраструктуры, сколько в радиоактивном заражении местности.

С учётом того что внутри ракеты может быть размещено несколько сотен килограммов отработавшего ядерного топлива (всё остальное — взрывчатка для его распыления), взрыв на такой высоте может привести к локальной ядерной катастрофе. В одной тонне "ядерной отработки" содержится примерно тонна Урана-235 и 238, а также не менее 5−10 кг плутония. Помимо радиоактивного йода взрывчатка может распылить источники альфа-излучения — именно они осядут радиоактивной пылью, которую можно вдохнуть или случайно нанести на кожу, а также источники гамма-излучения — цезий и стронций, содержащиеся в отработавшем ядерном топливе.

Ресурс для изготовления подобного адского оружия, по словам президента России Владимира Путина, у Украины есть. По данным российской разведки, такая задача уже ставилась Киевом руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области и киевского Института ядерных исследований. Причём работы над ней уже находились на завершающей стадии.

Что известно об украинской в/ч 3449

Войсковая часть с номером 3449 на Украине действительно существует и специализируется на диверсионной деятельности на территории России. Личный состав, как выяснил Лайф, состоит не только из кадровых военных, среди служащих части есть одиозные и неоднозначные личности.

Информации об А3449 мало даже в украинском сегменте Интернета, что немудрено с учётом её специфики. Судя по большому количеству некрологов, публикуемых в региональных украинских СМИ, в личном составе подразделения служат выходцы из многих уже расформированных добровольческих образований вроде полка "Азов"*.

Львовские СМИ прощались с бойцом в/ч 3994 Василием Сущуком. Фото © suspilne.media

Боевиков подразделения хоронят повсюду: от Львова до Харькова. Среди погибших есть и участники боёв за Мариуполь, те, кто однажды уже попадал в плен к россиянам и проходил распиаренную украинскими властями так называемую процедуру экстракшен.

В конце декабря 2022 года одна из групп части 3449 совершила атаку на Брянскую область. В результате боя с российскими военными было убито как минимум четверо украинских боевиков: Максим (Непейпиво) Михайлов, Юрий (Святоша) Горобец, Тарас (Тарасий) Карпюк и Богдан (Аполлон) Лагов.

Те самые члены "Братства"*, убитые российскими военными при попытке проникнуть на территорию Брянской области зимой 2022 года. Фото © nv.ua

Тогда российские информагентства писали, что рядом с трупами были обнаружены автоматы SIG Sauer, устройства связи и навигации, а также четыре бомбы общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. А вскоре выяснилось, что погибшие оказались членами политической партии известного националиста Дмитрия Корчинского "Братство"*.

Что такое партия "Братство"*

Партия Корчинского ещё в самом начале СВО сформировала свой добровольческий батальон, однако он больше прославился скандалами и одиозными личностями, чем успехами на полях сражений. Например, в этом подразделении тусовалась сжигавшая людей в одесском Доме профсоюзов Вита Заверуха и её теперешний муж Алексей Середюк.

Несмотря на то что ГУР Украины всячески камуфлирует информацию о своём секретном подразделении и даже в украинском сегменте Интернета о в/ч 3449 почти ничего не пишут, Корчинский лично раскрыл причастность свою и погибших подопечных к ГУР украинского Минобороны.

Он устроил целый скандал вокруг погребения останков боевиков, потребовав отпеть младших "братьев" не где-нибудь, а в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ему в этом, дескать, противодействовал лично министр культуры Украины Александр Ткаченко. С тех пор по Интернету гуляют сканы переписок и обращений украинских официальных лиц и религиозных деятелей, решавших вопрос с убитыми боевиками.

Киевские чиновники и церковные управленцы засыпали друг друга запросами по поводу отпевания "братков" Корчинского из в/ч 3449. Фото © nv.ua

В целом эпатажное поведение для Корчинского и его "философского кружка" (как он сам называет "Братство"*) является нормой — не успели остыть тела павших товарищей, а боевики организации уже докладывали корреспонденту британской The Guardian о своих боевых задачах, таких как организация похищений высокопоставленных российских чиновников, уничтожение военной инфраструктуры и самолётов на территории России. Помимо прочего бойцы задорно делились деталями своих последних вылазок в приграничные регионы РФ.

Забавно, что при всех этих подробностях и после скандала с причастностью Корчинского и "Братства" к деятельности ГУР статья в газете вышла со строчкой: "Если случится самое худшее… украинское правительство будет отрицать любую информацию о них".

Зачем для ГУР собирают помощь

Интересно, что для спецотряда ГУР Кирилла Буданова помощь собирают по всей стране. Украинский сегмент соцсетей пестрит просьбами отправить деньги на нужды в/ч 3449.

Украинский Интернет пестрит объявлениями о сборе средств для диверсантов. Видео © donate.wah.ua

Собирают то на танки и бронемашины, то на микроавтобусы, то на продовольствие. Различные волонтёрские организации и фонды помощи соревнуются в публикации отчётности об отправках грузов военным, правда, судя по тем же отчётам, до диверсантов в основном доезжают средства гигиены и энергетические батончики.

В бывшем Днепропетровске под благотворительную акцию для в/ч 3449 в октябре прошлого года мэр-русофоб Филатов выделил одну из центральных площадок города. На Европейской площади организаторы мероприятия выложили из 5 тыс. определённым образом покрашенных суши и роллов огромный украинский флаг. Каждая порция предлагалась посетителям за 50 гривен (около 110 рублей) — деньги собирались на китайский квадрокоптер с видеокамерой.

Отдельная строчка — отчёты крупных украинских предприятий и государственных институтов о материальной помощи подразделению. Например, Институт технической теплофизики НАН Украины передал А3449 несколько созданных в институте отопительно-варочных печей для обогрева помещений, а также пайки быстрого приготовления.

* Организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

Днепропетровск. Раскрашенные в цвета украинского флага роллы. Фото © dp.informator.ua Почему в спецслужбах Украины служат боевики и нацисты? 0 Потому что это вписывается в идеологию нынешней Украины Потому что спецслужбы делают ставку на отморозков Потому что больше некому служить в ГУР

Авторы Евгений Кузнецов