ВМС, которых больше нет: почему Украина не получила флот СССР 12 июня 1997 года над русским Черноморским флотом был поднят Андреевский флаг. ЧФ России сегодня знают все, но 30 лет назад его история могла бы остановиться и исчезнуть так же, как сегодня ушли в небытие Военно-морские силы Украины. 11 июня, 23:40 Почему Украина не получила флот СССР. Обложка © Getty Images / Albert Liberman

Черноморский флот появился в России благодаря завоеваниям императрицы Екатерины II 240 лет назад. Многие сражения пережили русские моряки и корабли на протяжении истории, однако они могли лишиться абсолютно всего в 90-е годы XX века, когда мало того что исчезла страна, которой они давали присягу, так ещё и техника могла оказаться у будущих противников.

Раздел вместо захвата

После провозглашения независимости Украины встал остро вопрос о судьбе Черноморского флота СССР. Киевские политики сразу же попытались прибрать его себе на основании того, что корабли, техника и личный состав находились на территории Крыма, который был в 1954 году отписан Украинской ССР. У моряков была позиция иная. Да и с юридической точки зрения Киев был неправ. Дело в том, что 30 декабря 1991 года главы государств СНГ подписали в Минске документы о разделе армии. Государства были вправе создавать свои вооружённые силы из тех подразделений, которые дислоцировались на их территории. Те подразделения, которые имели статус "стратегических сил", оставались в подчинении объединённого командования СНГ. Черноморский флот был оперативно-стратегическим объединением. Минские соглашения Украина трактовала как хотела.

В январе 1992 года глава украинского государства Леонид Кравчук приказал привести моряков-черноморцев к присяге. Большинство отказались давать клятву верности Украине. Ситуация постепенно заходила в тупик. 5 апреля 1992 года президент Украины подписал указ "О переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины". Через два дня вышел аналогичный указ Кремля, но с подчинением российским ведомствам. Чуть позже оба указа будут заменены соглашением двух президентов.

3 августа 1992 года — опять переговоры и новое соглашение. Согласно ему Черноморский флот стал Объединённым флотом России и Украины с сохранением морской атрибутики СССР. Несмотря на это, украинские военнослужащие то и дело поднимали жовто-блакитный флаг над кораблями и частями, где служили. Иногда такие случаи заканчивались драками и растоптанными стягами. Ряд историков считают, что уже тогда могло произойти вооружённое столкновение, итогом которого стал бы вопрос принадлежности Крыма.

Сочи. 9 июня 1995 г. Президент России Борис Ельцин (справа) и президент Украины Леонид Кучма после подписания соглашения, согласно которому российский Черноморский флот будет базироваться в Севастополе. Фото © ТАСС / В. Клюшкин, © Александр Чумичев

9 июня 1995 года Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Через два года были подписаны соглашения, регулирующие раздел советской собственности, о местах дислокации и взаиморасчётах, связанных с разделом. Делилось всё, не только корабли, катера, подводные лодки и авиация. Например, в документе говорится, что Россия получила 57 миномётов калибром 82 миллиметра, а Украина — 40; зенитных установок ЗУ-23-2 в российский флот переходило 8, а под знамёна ВМС Украины — 18. Как итог — у России осталось почти 400 кораблей и 161 самолёт и вертолёт. Основной базой был выбран Севастополь. Украина получила 67 судов различного класса и 90 самолётов.

12 июня над русским Черноморским флотом был поднят Андреевский флаг, традиционно использовавшийся нашими моряками. Стоит сказать, что уничтожить полностью Черноморский флот России не дали адмирал Игорь Касатонов и адмирал Эдуард Балтин, которые регулярно противостояли киевским властям.

Почему Киев лишился ВМС

Сегодняшнее состояние Военно-морских сил Украины можно назвать печальным. Флот был утрачен в результате специальной военной операции. Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачий" затопили сами украинские моряки в феврале 2022 года, а 29 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС "Юрий Олефиренко". Теперь у Украины только надувные лодки из стран НАТО.

Мало того что СВО, так ещё и коррупция отрицательно сказалась на украинском флоте. Наживались на моряках в том числе первые лица государства. В 2018 году Пётр Порошенко дал приказ трём кораблям перейти из Одессы в Мариуполь. Российские пограничники пресекли попытки проникнуть в Азовское море. После недолгого разбирательства вскрылись интересные факты. Корабли были спущены на воду заводом, который принадлежит экс-президенту Украины. Депутаты Верховной рады пристально следили за ситуацией в Керченском проливе и не увидели на кораблях брони, что сразу вызвало множество вопросов к главе государства. Порошенко никто не посадил, хотя тот же Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании обещал, что посадки будут.

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачий" затопили сами украинские моряки в феврале 2022 года. Фото © Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Правительстве Украины

Сажали других. Сотрудники правоохранительных органов в июне 2021 года задержали офицера ВМС, который за десять тысяч долларов готов был устроить полицейского в Государственное бюро расследований. Ещё один случай со взяткой произошёл в Одессе, где сотрудники СБУ поймали старшего офицера штаба ВМС Украины. Майор за две тысячи долларов готов был решить вопрос с призывом на службу.

Ещё один интересный случай произошёл в 2018 году. 35 офицеров-моряков обратились с письмом к Порошенко, где затребовали жильё или они вернутся в Крым. Началось разбирательство. Был уволен начальник штаба ВМС Украины Роман Гладкий. Причиной для его увольнения послужило наличие российского паспорта у жены. Кроме того, его дочь успешно выступала на соревнованиях по плаванию, представляя ЦСКА. Безусловно, иметь гражданство РФ — не преступление, а гордость, но только не на Украине.

Насквозь пропитанный коррупцией и уже уничтоженный украинский флот показал свою несостоятельность. Многие моряки в 2014 году, увидев, что делает Украина, отказались от украинской и приняли российскую присягу. Сейчас у них есть ещё один шанс сделать правильный выбор, только теперь он не просто спасёт от позора, но и даст возможность сохранить жизнь.

Авторы Даниил Черных