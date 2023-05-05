Как украинский министр и актёр из "Звёздных войн" собирают деньги на армию дронов для ВСУ Украинские власти собирают со своего населения миллионы долларов, чтобы поставить дроны для ВСУ. Процессом руководит молодой глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров. Он подключил к пиару даже актёра, игравшего Люка Скайоукера. 4 мая, 23:40 Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram* (запрещён в РФ) / michael.fedorov, © Shutterstock, © Кадр "Звёздные войны: Последние джедаи", режиссёр — Райан Джонсон, сценаристы — Райан Джонсон, Джордж Лукас / "Кинопоиск"

Что известно о проекте "Армия дронов"

В январе по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были созданы три ударные роты беспилотников. Их работу координирует Министерство цифровой трансформации Украины.

Проект "Армия дронов" Киев и Вашингтон запустили ещё прошлым летом. Его суть — сбор средств с простых украинцев на покупку БПЛА и переоборудование школ под бесперебойную подготовку операторов.

Формальными партнёрами проекта стали натовская ботоферма "Нафо" и актёр Марк Хэмилл, знаменитый Люк Скайуокер из "Звёздных войн", в качестве главного амбассадора. Слоганы для привлечения внимания используются яркие — Dro-nations и Dronate ("нация дронов" и "дронатить").

Люк Скайуокер собирает донаты на БПЛА для ВСУ. Фото © u24.gov.ua

Сборы ведутся через государственную краудфандинговую платформу UNITED24, созданную совместно американскими специалистами и Минцифры Украины. На данный момент через счета платформы прошло уже 325 миллионов долларов.

Собранные деньги идут как на закупку украинских БПЛА, например Warmate 3.0 у "Укрджета", так и иностранных моделей, среди которых китайский квадрокоптер DJI.

— Нам требуются дроны на всю линию фронта: небольшие, летающие на три километра, и разведывательные, которые нужны на расстоянии до ста километров, — комментировал Михаил Фёдоров, цифровой министр Незалежной. Именно он курирует проект "Армия дронов".

Не менее важная статья расходов — развитие 15 школ, где обучают операторов дронов. Михаил Фёдоров лично их инспектирует и привлекает к учёбе детей. Основной контингент таких школ, если судить по соцсетям, — молодёжь.

Украинские подростки учатся управлять дронами в киевской школе дронов Global Drone Academy. Фото © Fecebook* (принадлежит компании Meta, признана экстремистской, её деятельность в РФ запрещена) / Global Drone Academy

Что известно о министре Фёдорове

Министр Михаил Фёдоров болезненно любит "жовто-блакитные" цвета, отзывается о России как о средневековой стране и Мордоре, требует перекрыть кислород нашим артистам, оскорбляет нашу армию, не брезгует публиковать персональные данные российских солдат.

— Сегодня каждый оккупант должен помнить, что мы всегда за ним следим, — заявляет он.





Среди задач Фёдорова — вовлекать в "Армию дронов" маленьких детей. Например, в школе "Дронариум" он провёл мастер-класс по управлению беспилотниками для трёх младшеклассников. Они настолько вовлеклись, что заработанные на автомойке деньги перечислили на покупку дронов.

Михаилу Фёдорову всего 32 года. Фёдоров занимает должность министра цифровой трансформации чуть менее трех лет, с недавних пор его полномочия расширили, теперь он вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Недавно молодой чиновник вошёл в Совбез Украины. Его молиеносный взлёт можно объяснить: оказался в нужном месте в нужное время, показал себя и был замечен американцами.

Михаил Фёдоров завлекает в "Армию дронов" младшеклассников. Фото © Fecebook / Михайло Федоров

Будучи старшекурсником соцфака Запорожского университета, Михаил Фёдоров выиграл дебаты и избрался "студенческим мэром" на всеукраинском масштабном празднике с участием всех крупных вузов страны. Потом его взяли в высшую политическую школу НАТО на Украине. Известно, что он за стипендию от ОБСЕ мониторил экологию Запорожья.

Фёдоров родом из запорожского города Васильевки. Судя по соцсетям, его родители разведены. Мать растит подростка-брата. Отец служил в Группе советских войск в Германии и ездил на заработки в Россию. Неизвестно, где Фёдоров-старший сейчас, если верить заброшенному профилю во "ВКонтакте", то на момент 2018 года он находился в российском Кургане.

К концу десятых годов Михаил Фёдоров развил успешное агентство по настройке рекламных кампаний в Интернете. На президентских выборах он был в штабе Зеленского, где отвечал за диджитал-направление. Дальше Фёдоров набирался политического веса на посту внештатного советника Зеленского. Затем стал депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа". В 2019 году его назначили министром. Незадолго до политического взлёта Фёдорова пропиарил Forbes, включив его в список "30 самых перспективных молодых людей Украины".

Министр Михаил Фёдоров с супругой. Фото © Instagram / michael.fedorov

Михаил Фёдоров выставляет личную жизнь напоказ. У него шестилетняя дочь. Жена Анастасия — землячка и однокашница по университету — трудится амбассадором "интеллектуально-женственного" бренда одежды Apparel. Пока идёт СВО, она много путешествует: Барселона, Стамбул, Ньй-Йорк.

Формально Фёдоров прописан в элитном жилом комплексе "Комфорт таун" на проспекте Соборности в Киеве. Ещё у его семьи недвижимость в престижном ЖК Smart в Запорожье.

ЖК, где прописана семья Михаила Фёдорова. Фото © dom.ria.com

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Авторы Егор Пережогин