Один бабник, другой нацист: Кого назначат главкомом ВСУ вместо Залужного Появились сообщения, что главком Украины Валерий Залужный перенёс трепанацию черепа и больше не сможет полноценно руководить ВСУ. На этот пост прочат главного разведчика Украины Кирилла Буданова или генерала Александра Сырского. Чем они известны? 39389 39389 (Слева направо) Александр Сырский и начальник ГУР Кирилл Буданов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Metin AktaÅ / Anadolu Agency, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kyrylo Budanov, © Shutterstock

Куда пропал генерал Залужный

Российские военные со ссылкой на украинские источники сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный после тяжёлого ранения под Херсоном перенёс трепанацию черепа, в результате чего якобы полностью утратил работоспособность. Обстоятельства этой истории выглядят странными. Украинский генерал якобы попал под ракетный обстрел в районе села Посад-Покровское ещё в начале мая. Известно, что между президентом Украины Зеленским и главкомом Залужным уже давно тянется конфликт. Западная пресса даже прочила генерала на пост главы государства. Возможно, ранение Залужного было неслучайным.

Сообщается, что сразу после ранения Залужного вывезли сначала в Николаев, а дальше — на военном вертолёте в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию. По прогнозам украинских медиков, генерал выживет, но работать больше не сможет.

Главная интрига среды — кто станет новым главкомом Незалежной. Выбор кандидатуры может ответить на важный вопрос, под чьим протекторатом находится Украина.

У Киева с преемником выбор невелик. Это начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Оба военачальника — фигуры скандальные и неоднократно себя компрометировавшие.

На какого генерала делал ставку Зеленский

57-летний генерал-лейтенант Александр Сырский, которого вместо Залужного хотел видеть на посту главкома ВСУ украинский президент Зеленский, всё последнее время терял политические очки из-за постоянно ухудшающейся обстановки вокруг украинского Бахмута.

В то время как Залужный выступал за сдачу города и сохранение личного состава и техники ВСУ, Сырский должен был удержать его любой ценой и продемонстрировать миру несокрушимость украинского военного духа, тем самым став козырем офиса президента в смене главкомов. Вокруг командующего Сухопутными войсками раздувались легенды о его гениальности и прозорливости. Именно он, согласно украинским СМИ, не позволил российским войскам "взять Киев за три дня".

В итоге потеря Бахмута, по словам командира ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, далась ценой жизни 50 тысяч украинских солдат и полностью разрушила его реноме "несокрушимой крепости". Поэтому ранение Залужного и утрата им работоспособности для киевских властей случились очень вовремя.

Валерий Залужный боролся с Александром Сырским за свою должность: в сентябре 2022 года он приказал провести финансовый аудит деятельности Сухопутных войск Украины. Фото © Politnavigator.net

Что известно о генерале Сырском

Сырский — фигура непубличная. Данных о том, где он получил военное образование, в открытых источниках нет. Возможно, как и большинство сослуживцев, он мог учиться в России. Про Сырского известно, что до 2005 года, будучи в звании полковника, он командовал 72-й бригадой, которая дислоцируется в Белой Церкви. Впоследствии это формирование прославилось во время войны в Донбассе.

В 2014 году — после Майдана — Сырский служил первым замначальника Главного командного центра ВСУ, где занимался вопросами сотрудничества с НАТО. Затем он фактически руководил так называемой антитеррористической операцией — АТО.

Александр Сырский. Фото © Министерство обороны Украины

Кстати, именно Сырский во главе сформированной им группы "Барс" прикрывал выход ВСУ из Дебальцевского котла. За это офицера даже наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Однако многие военные тогда считали, что в котёл ВСУ попали по его же вине, на просторах Интернета ещё долго ходило прозвище Сырского Котловой Генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Фото © Getty Images / Metin AktaÅ / Anadolu Agency

Недавно женатый генерал попал в скандал: деятельностью полководца заинтересовалась украинская контрразведка из-за его слишком активной переписки с женщинами, в том числе россиянками, в социальных сетях. Часть переписки велась на российских ресурсах, в частности в "Моём мире". СБУ несколько раз начинала служебную проверку по факту недостаточного обеспечения секретности, но каждый раз дела закрывались якобы в связи с тем, что его флирт не затрагивал интересы национальной безопасности.

Сырский у себя в соцсетях. Фото © OK.ru / Александр Сырский

Кто такой генерал Буданов

Буданову 37 лет, начальником украинской разведки стал относительно недавно — в августе 2020 года. В 2021-м ему присвоили воинское звание бригадного генерала, а в апреле этого года — генерал-майора. Его восхождение на военный олимп началось с Крымских событий 2014 года.

Российской общественности он стал известен после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года. Тогда Буданова СКР и ФСБ назвали организатором теракта. В его отношении открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта).

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kyrylo Budanov

В мае 2020-го, когда в Сеть утекли записи переговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с главой США Джозефом Байденом, выяснилось, что в 2014–2018 годах Буданов лично организовывал заказные убийства крымских политиков, журналистов и общественных деятелей: доставал и снабжал исполнителей списками лиц, подлежащих ликвидации.

Чем занимался будущий начальник ГУР в 2018–2020 годах, доподлинно не известно. В официальной биографии военного стоит пометка "находился на специальной работе". Однако тогда — в 2019 году — на него было организовано покушение: в апреле в Киеве на улице Академика Вильямса взорвался автомобиль Буданова Chevrolet Evanda. Сам он не пострадал.

Первый публичный скандал с участием начальника разведки случился в 2021 году, когда выяснилось, что Буданов проживает вместе с экс-заместителем министра внутренних дел Украины, россиянином по паспорту Александром Гогилашвили и его супругой в элитном особняке в селе Хотов под Киевом. Дом якобы принадлежал одному из украинских криминальных авторитетов из окружения президента Зеленского. Его в местной прессе называли "королём обнала".

Кирилл Буданов со своей супругой Марианной. Фото © VK / Marianna Blek

Новый скандал случился буквально на днях, когда начальник ГУР публично заявил, что будет "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Эта реплика вызвала осуждение даже в офисе генсека ООН. Там сообщили, что "организация выступает против любых терактов".

В марте этого года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по нескольким статьям: ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами).

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Авторы Евгений Кузнецов