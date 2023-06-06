Наступление ВСУ: Где украинские боевики пытаются прорвать оборону РФ Украинское политическое и военное руководство не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны. По сообщениям Минобороны РФ, атаки ВСУ идут уже по нескольким направлениям, однако российские войска их быстро и успешно пресекают. Какая сейчас обстановка? 32046 32046 Армия России успешно отбивает атаки ВСУ. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Украинские боевики активизировались по всей линии фронта. Обстрелы продолжаются не только в новых российских регионах, но и на территории "старой" России. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что противник начал крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, которое было остановлено. Украина не отрицает, что контрнаступление началось, а всякие попытки прорвать линию обороны и зайти на территорию России объясняются ВСУ и чиновниками в Киеве прощупыванием слабых мест в обороне РФ.

По данным агентства Reuters, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для контрнаступления. А замминистра обороны Анна Маляр признала, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях.

Где ВСУ пытаются прорваться

Ещё месяц назад Шебекино было приграничным городом, который изредка попадал под обстрелы. Теперь ситуация изменилась. Прилёты участились, население эвакуируют.

После обстрелов в Шебекине. Фото © LIFE / Андрей Тишин

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 4 июня по Шебекинскому городскому округу украинские боевики стреляли 611 раз. Также под удар попадают близлежащие сёла, например, в Муроме зафиксировано 140 прилётов, а в Новой Таволжанке — 185.

— Обстрелы прежде всего нужны для подавления морального состояния населения приграничных территорий, для создания паники, но и не только приграничных. Это элемент гибридной войны очень важный, в котором они показывают, что забирают не только, как они считают, свои территории, но и вторгаются на территорию противника, — отмечает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ко всему прочему, границу пересекают украинские боевики, однако их удаётся отбросить на сопредельную территорию. 4 июня предводители террористических группировок даже требовали встречи с главой региона Гладковым в Новой Таволжанке. Но на месте не предполагалось никакого разговора. Украинские боевики развязали бой, который для них закончился печально.

Глава региона сообщал 4 июня, что кроме Шебекина украинские боевики ударили по населённым пунктам Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского и Грайворонского районов.

Самое близкое к Белгороду направление — Купянское. В Харьковской области удалось пресечь деятельность нескольких групп диверсантов. В общей сложности на Купянском направлении уничтожено за сутки до 90 боевиков, а также техника, в том числе польская. В Малиновке поражён склад 60-й мотопехотной бригады. Также сбиты БПЛА. Под Донецком успех зафиксирован у чеченских и донецких подразделений. Они ведут наступление в Марьинке.

Без западного вооружения в походах на Шебекино не обошлось, что уже вызвало вопросы в Европе. Первый звоночек поступил из Бельгии. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил разобраться, как переданное Украине оружие для обороны использовалось для нападения.

— Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию, — заявил Де Кро.

Из этого же оружия ударам подвергаются населённые пункты Курской и Брянской областей. 4 июня в Судже (Курская область) российским войскам удалось посадить украинский БПЛА. Губернатор Курской области Роман Старовойт предположил, что объект принадлежал батальону "Азов"*. Сейчас же украинские боевики концентрируют свои силы в Запорожской области и в Донбассе.

Какую тактику использует армия Украины

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что 4 июня на Южно-Донецком направлении ВСУ для наступления было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Наступление провалилось, а 250 украинских боевиков — а может быть, и не украинских, а польских, американских и прочих — были уничтожены. 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley, также были утилизированы.

Киевский режим сконцентрировал по всем фронтам достаточное количество сил, но пока ВСУ ищут слабые места.

— Есть какие-то узкие места, которые они находят с помощью американских космических снимков и пытаются в них проникнуть и наносить там удары. Эта тактика будет продолжаться, так как у них нет выхода. С нашей стороны меры будут простые: наращивание сил и средств, — пояснил Лайфу экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник запаса Сергей Хатылев.

Ряд аналитиков на основе заявлений политиков в западной прессе предполагают, что активизация будет прежде всего в Запорожской области и ДНР. Случиться это может уже во второй половине июня. Российские войска успешно отбивают атаки, а там, где происходят прорывы, через небольшой отрезок времени противник уничтожается.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

Авторы Даниил Черных