ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Наступление ВСУ: Где украинские боевики пытаются прорвать оборону РФ

Украинское политическое и военное руководство не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны. По сообщениям Минобороны РФ, атаки ВСУ идут уже по нескольким направлениям, однако российские войска их быстро и успешно пресекают. Какая сейчас обстановка?

Опубликовано 5 июня 2023, 23:40
32046
Армия России успешно отбивает атаки ВСУ. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Армия России успешно отбивает атаки ВСУ. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Украинские боевики активизировались по всей линии фронта. Обстрелы продолжаются не только в новых российских регионах, но и на территории "старой" России. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что противник начал крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, которое было остановлено. Украина не отрицает, что контрнаступление началось, а всякие попытки прорвать линию обороны и зайти на территорию России объясняются ВСУ и чиновниками в Киеве прощупыванием слабых мест в обороне РФ.

По данным агентства Reuters, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для контрнаступления. А замминистра обороны Анна Маляр признала, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях.

Где ВСУ пытаются прорваться

Ещё месяц назад Шебекино было приграничным городом, который изредка попадал под обстрелы. Теперь ситуация изменилась. Прилёты участились, население эвакуируют.

После обстрелов в Шебекине. Фото © LIFE / Андрей Тишин

После обстрелов в Шебекине. Фото © LIFE / Андрей Тишин

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 4 июня по Шебекинскому городскому округу украинские боевики стреляли 611 раз. Также под удар попадают близлежащие сёла, например, в Муроме зафиксировано 140 прилётов, а в Новой Таволжанке — 185.

Обстрелы прежде всего нужны для подавления морального состояния населения приграничных территорий, для создания паники, но и не только приграничных. Это элемент гибридной войны очень важный, в котором они показывают, что забирают не только, как они считают, свои территории, но и вторгаются на территорию противника, — отмечает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ко всему прочему, границу пересекают украинские боевики, однако их удаётся отбросить на сопредельную территорию. 4 июня предводители террористических группировок даже требовали встречи с главой региона Гладковым в Новой Таволжанке. Но на месте не предполагалось никакого разговора. Украинские боевики развязали бой, который для них закончился печально.

Видео © T.ME / kharkiv

Глава региона сообщал 4 июня, что кроме Шебекина украинские боевики ударили по населённым пунктам Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского и Грайворонского районов.

Самое близкое к Белгороду направление — Купянское. В Харьковской области удалось пресечь деятельность нескольких групп диверсантов. В общей сложности на Купянском направлении уничтожено за сутки до 90 боевиков, а также техника, в том числе польская. В Малиновке поражён склад 60-й мотопехотной бригады. Также сбиты БПЛА. Под Донецком успех зафиксирован у чеченских и донецких подразделений. Они ведут наступление в Марьинке.

Без западного вооружения в походах на Шебекино не обошлось, что уже вызвало вопросы в Европе. Первый звоночек поступил из Бельгии. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро поручил разобраться, как переданное Украине оружие для обороны использовалось для нападения.

Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию, — заявил Де Кро.

Из этого же оружия ударам подвергаются населённые пункты Курской и Брянской областей. 4 июня в Судже (Курская область) российским войскам удалось посадить украинский БПЛА. Губернатор Курской области Роман Старовойт предположил, что объект принадлежал батальону "Азов"*. Сейчас же украинские боевики концентрируют свои силы в Запорожской области и в Донбассе.

Какую тактику использует армия Украины

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что 4 июня на Южно-Донецком направлении ВСУ для наступления было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Наступление провалилось, а 250 украинских боевиков — а может быть, и не украинских, а польских, американских и прочих — были уничтожены. 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley, также были утилизированы.

Видео © T.ME / mod_russia

Киевский режим сконцентрировал по всем фронтам достаточное количество сил, но пока ВСУ ищут слабые места.

Есть какие-то узкие места, которые они находят с помощью американских космических снимков и пытаются в них проникнуть и наносить там удары. Эта тактика будет продолжаться, так как у них нет выхода. С нашей стороны меры будут простые: наращивание сил и средств, — пояснил Лайфу экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник запаса Сергей Хатылев.

Ряд аналитиков на основе заявлений политиков в западной прессе предполагают, что активизация будет прежде всего в Запорожской области и ДНР. Случиться это может уже во второй половине июня. Российские войска успешно отбивают атаки, а там, где происходят прорывы, через небольшой отрезок времени противник уничтожается.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

Почему занервничал Зеленский и как США готовят Европу к войне с Россией
Почему занервничал Зеленский и как США готовят Европу к войне с Россией
BannerImage
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!