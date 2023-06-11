Артиллерия ВС РФ уничтожила украинскую ДРГ под Купянском

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, слова которого приводит РИА "Новости".

Артиллерия группировки вскрыла и уничтожила ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ольшана. Также была сорвана попытка переброски резерва в районе Молчанова.