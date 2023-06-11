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11 июня, 04:22

Артиллерия ВС РФ уничтожила украинскую ДРГ под Купянском

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, слова которого приводит РИА "Новости".

Артиллерия группировки вскрыла и уничтожила ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ольшана. Также была сорвана попытка переброски резерва в районе Молчанова.

На Соледаро-Артёмовском направлении успешно отражены две атаки ВСУ

На Соледаро-Артёмовском направлении успешно отражены две атаки ВСУ

Ранее офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что Запад недооценил подготовку ВС РФ к украинскому наступлению. Это видно по тому, как русские выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley, отметил он.

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Артур Лапсаков
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