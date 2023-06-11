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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 03:22

На Соледаро-Артёмовском направлении успешно отражены две атаки ВСУ

Российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Атёмовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

По его словам, поражены опорные пункты противника в районе Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Уничтожены три огневые позиции миномётов в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов у Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

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Ранее Минобороны РФ показало, как российские дроны-камикадзе метко бьют по колонне ВСУ. В результате атаки БПЛА была уничтожена вся техника в колонне.

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twitter.com / mod_russia

Лариса Сафронова
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