На Соледаро-Артёмовском направлении успешно отражены две атаки ВСУ

Российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Атёмовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

По его словам, поражены опорные пункты противника в районе Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Уничтожены три огневые позиции миномётов в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов у Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.