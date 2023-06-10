Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall предоставить координаты нового завода по производству танков, строительство которого планируется начать на Украине.

"Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить на Украине завод по производству танков. Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в своём "Твиттере", предусмотрительно опубликовав обращение к крупнейшему производителю военной техники и вооружения в Германии и Европе на немецком языке.