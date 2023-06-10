Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard
Медведев попросил у Rheinmetall координаты будущего танкового завода на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall предоставить координаты нового завода по производству танков, строительство которого планируется начать на Украине.
"Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить на Украине завод по производству танков. Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в своём "Твиттере", предусмотрительно опубликовав обращение к крупнейшему производителю военной техники и вооружения в Германии и Европе на немецком языке.
Напомним, 9 мая немецкие СМИ пестрили новостями о решении Rheinmetall начать совместное с Киевом производство танков, снарядов и ПВО. При этом ещё в марте сообщалось, что концерн ведёт "многообещающие" переговоры с украинскими властями о строительстве завода, способного ежегодно выпускать до 400 новейших танков Panther.
ТАСС / Сергей Карпухин