МО РФ показало, как российские дроны-камикадзе метко бьют по колонне ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением колонны ВСУ ударными дронами
Колонна колёсной техники ВСУ была уничтожена операторами ударных беспилотников. Видео опубликовало Минобороны России.
Уничтожение колонны автомобилей ВСУ дронами. Видео © Telegram / Минобороны России
Сообщается, что операторами беспилотных летательных аппаратов была обнаружена колонна большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей. По ней отработали ударные дроны. В результате атаки БПЛА была уничтожена вся техника в колонне.
Ранее появилось другое видео с уничтожением бронетехники. Операторами БПЛА было обнаружено движение танков ВСУ под прикрытием лесополосы, их уничтожили с применением ударных беспилотников.
Telegram / Минобороны России