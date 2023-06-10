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Опубликовано 10 июня 2023, 17:24
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МО РФ показало, как российские дроны-камикадзе метко бьют по колонне ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением колонны ВСУ ударными дронами

Колонна колёсной техники ВСУ была уничтожена операторами ударных беспилотников. Видео опубликовало Минобороны России.

Уничтожение колонны автомобилей ВСУ дронами. Видео © Telegram / Минобороны России

Сообщается, что операторами беспилотных летательных аппаратов была обнаружена колонна большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей. По ней отработали ударные дроны. В результате атаки БПЛА была уничтожена вся техника в колонне.

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Ранее появилось другое видео с уничтожением бронетехники. Операторами БПЛА было обнаружено движение танков ВСУ под прикрытием лесополосы, их уничтожили с применением ударных беспилотников.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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