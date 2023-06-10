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10 июня, 14:01

Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ

МО РФ показало видео с уничтоженной бронетехникой ВСУ, включая танки Leopard

Министерство обороны России опубликовало видео уничтоженной техники ВСУ западного производства. Ролик размещён в телеграм-канале ведомства.

Уничтоженная техника ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении. Видео © Министерство обороны России

"Крупным планом! Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении", — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

Производитель Leopard рассказал об уничтоженных немецких танках в боях на Украине

Производитель Leopard рассказал об уничтоженных немецких танках в боях на Украине

Ранее американский журналист Фред Плейтген заявил, что Запад шокирован быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине. Обозреватель посетовал, что, по-видимому, большая часть военной техники, отправленной Киеву, уже уничтожена, а западным странам остаётся лишь с грустью наблюдать, как их танки догорают на поле боя.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны России

Никита Никонов
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