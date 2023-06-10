Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ

Ранее американский журналист Фред Плейтген заявил, что Запад шокирован быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине. Обозреватель посетовал, что, по-видимому, большая часть военной техники, отправленной Киеву, уже уничтожена, а западным странам остаётся лишь с грустью наблюдать, как их танки догорают на поле боя.