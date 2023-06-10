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10 июня, 08:14

В США шокированы быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине

CNN: Запад встревожен уничтожением войсками России танков Leopard на Украине

<p>Немецкие танки Leopard на Украине. Скриншот © t.me / <a href="https://t.me/voin_dv/3107" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Voin_dv</a></p>

Немецкие танки Leopard на Украине. Скриншот © t.me / Voin_dv

Западные страны не на шутку встревожились, узнав об уничтожении российской армией немецких танков Leopard на Украине. Об этом заявил американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN.

"Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена", — констатировал он.

По словам обозревателя, ВСУ встретили жёсткий отпор со стороны российских войск при попытках атаковать. Плейтген посетовал, что по-видимому большая часть военной техники, отправленной на Украину, уже уничтожена, а Западу остаётся лишь с грустью наблюдать, как догорают их танки на поле боя.

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Горящие "леопарды" и мёртвая петля: Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецких танков Leopard, которые Вооружённые силы Украины использовали в ходе наступления.

Татьяна Миссуми
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