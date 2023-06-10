В США шокированы быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине
CNN: Запад встревожен уничтожением войсками России танков Leopard на Украине
Немецкие танки Leopard на Украине. Скриншот © t.me / Voin_dv
Западные страны не на шутку встревожились, узнав об уничтожении российской армией немецких танков Leopard на Украине. Об этом заявил американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN.
"Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена", — констатировал он.
По словам обозревателя, ВСУ встретили жёсткий отпор со стороны российских войск при попытках атаковать. Плейтген посетовал, что, по-видимому, большая часть военной техники, отправленной на Украину, уже уничтожена, а Западу остаётся лишь с грустью наблюдать, как догорают их танки на поле боя.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецких танков Leopard, которые Вооружённые силы Украины использовали в ходе наступления.