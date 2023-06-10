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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 08:14
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В США шокированы быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине

CNN: Запад встревожен уничтожением войсками России танков Leopard на Украине

Немецкие танки Leopard на Украине. Скриншот © t.me / Voin_dv

Немецкие танки Leopard на Украине. Скриншот © t.me / Voin_dv

Западные страны не на шутку встревожились, узнав об уничтожении российской армией немецких танков Leopard на Украине. Об этом заявил американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN.

"Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена", констатировал он.

По словам обозревателя, ВСУ встретили жёсткий отпор со стороны российских войск при попытках атаковать. Плейтген посетовал, что, по-видимому, большая часть военной техники, отправленной на Украину, уже уничтожена, а Западу остаётся лишь с грустью наблюдать, как догорают их танки на поле боя.

Какие первые итоги контрнаступления ВСУ
Какие первые итоги контрнаступления ВСУ

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецких танков Leopard, которые Вооружённые силы Украины использовали в ходе наступления.

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Татьяна Миссуми
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