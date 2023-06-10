В США шокированы быстрым уничтожением танков Leopard в боях на Украине

Западные страны не на шутку встревожились, узнав об уничтожении российской армией немецких танков Leopard на Украине. Об этом заявил американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN.

По словам обозревателя, ВСУ встретили жёсткий отпор со стороны российских войск при попытках атаковать. Плейтген посетовал, что, по-видимому, большая часть военной техники, отправленной на Украину, уже уничтожена, а Западу остаётся лишь с грустью наблюдать, как догорают их танки на поле боя.