МО РФ показало видео уничтожения танков Leopard при отражении наступления ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецких танков Leopard, которые Вооружённые силы Украины использовали в ходе наступления.
Уничтожение танков Leopard при отражении наступления ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Напомним, Вооружённые силы Украины в последние трое суток предприняли попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за три дня атак украинские войска лишились 3715 человек, а также 52 танков, включая восемь немецких Leopard.