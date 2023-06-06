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6 июня, 14:11

МО РФ показало видео уничтожения танков Leopard при отражении наступления ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецких танков Leopard, которые Вооружённые силы Украины использовали в ходе наступления.

Уничтожение танков Leopard при отражении наступления ВСУ. Видео © Минобороны РФ

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Напомним, Вооружённые силы Украины в последние трое суток предприняли попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за три дня атак украинские войска лишились 3715 человек, а также 52 танков, включая восемь немецких Leopard.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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