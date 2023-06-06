ВСУ "до неузнаваемости" расстреляли подбитый "Леопард", чтобы он не стал трофеем

Украинские военные специально уничтожили немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским силам как трофей. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" рассказал врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

Произошло это примерно десять дней назад во время попытки прорыва на севере ДНР. Как отметил Пушилин, Leopard важен для России как объект изучения. И, пока наши войска отправились вытаскивать подбитый танк, подтянулись ещё две боевые машины ВСУ, которые стали стрелять по "леопарду".

"Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад. Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям", — подчеркнул Пушилин.

Он также рассказал, что в последние два дня ВСУ пытаются контратаковать крупными силами. Самой горячей точкой является Угледарское направление. Там украинские силы несут значительные потери в личном составе и бронетехнике.