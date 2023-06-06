Подполковник США предсказал большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева
Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ несут потери из-за ложных надежд Киева победить РФ
Киев даёт ложные надежды своим людям на победу в спецоперации. Об этом заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — рассказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Дэвис высказал мнение, что атаками ВСУ могут только разведать слабые места российских войск, но к таким действиям Москва готова. Американский подполковник заметил, что Россия превосходит Киев человеческими ресурсами и военным потенциалом, а у Украины таких преимуществ нет. Время работает не на украинскую, а на российскую сторону, добавил он.
Как ранее писал Лайф, кандидат в президенты США Кеннеди оценил потери ВСУ в сотни тысяч. В этой связи он обвинил Вашингтон в сокрытии реальных потерь ВСУ, приведя в пример ложь американских властей о жертвах пандемии коронавируса и войны в Ираке.
Flickr / ВСУ