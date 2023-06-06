Киев даёт ложные надежды своим людям на победу в спецоперации. Об этом заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

"Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — рассказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Дэвис высказал мнение, что атаками ВСУ могут только разведать слабые места российских войск, но к таким действиям Москва готова. Американский подполковник заметил, что Россия превосходит Киев человеческими ресурсами и военным потенциалом, а у Украины таких преимуществ нет. Время работает не на украинскую, а на российскую сторону, добавил он.