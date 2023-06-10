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10 июня, 12:45

Производитель Leopard рассказал об уничтоженных немецких танках в боях на Украине

Глава Rheinmetall Паппергер признал потери немецкой бронетехники на Украине

Глава одного из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall Армин Паппергер признал потери немецкой бронетехники в рядах украинской армии.

Отвечая на вопрос журналиста RND о том, почему в ФРГ мало слышат о потерях в ходе боёв переданных Киеву немецких вооружений, Паппергер отметил, что, как правило, такие данные не принято открыто распространять.

"Потому что о них не говорят. В жизни всегда есть потери", — подчеркнул он.

Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard

Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard

Кроме того, глава немецкого концерна рассказал о планах построить на Украине завод для производства танков Panther. Он чётко обозначил намерения компании работать в этом направлении, отметив, что помехой не станет даже тот факт, что подобные предприятия — довольно уязвимая цель для российских ракет. При этом Паппергер уточнил, что отправка немецких специалистов на завод в планы не входит.

Напомним, в апреле стало известно о том, что немецкий концерн Rheinmetall ведёт "многообещающие" переговоры с верхушкой украинских властей о строительстве завода на территории страны. Уточнялось, что каждый год он может производить по несколько сотен новейших танков Panther, а для строительства потребуется около 200 миллионов евро.

Обложка ©

ТАСС / dpa / David Young

Николь Вербер
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