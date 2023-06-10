Минобороны показало, как ВС РФ прицельно бьют ударными дронами по украинским танкам
Минобороны показало видео уничтожения танков ВСУ на Запорожском направлении
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на Запорожском направлении.
Видео с высокоточными прилётами "Ланцетов" по вражеским танкам и другой технике ВСУ военное ведомство опубликовало в "Телеграме".
Кадры уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / Министерство обороны РФ
"Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ, включая небезызвестные "Леопарды".
t.me / Министерство обороны РФ