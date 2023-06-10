Минобороны показало, как ВС РФ прицельно бьют ударными дронами по украинским танкам

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на Запорожском направлении.

Видео с высокоточными прилётами "Ланцетов" по вражеским танкам и другой технике ВСУ военное ведомство опубликовало в "Телеграме".

Кадры уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / Министерство обороны РФ

"Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", — говорится в сообщении.