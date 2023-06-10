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Опубликовано 10 июня 2023, 15:00
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Экс-разведчик США: В провале контрнаступления ВСУ не сомневается ни один военный эксперт

Экс-разведчик США Риттер: Техника НАТО не спасёт ВСУ от уничтожения войсками РФ

Российская армия под конец украинского контрнаступления уничтожит всех солдат ВСУ, и никакая поддержка НАТО Украине не поможет. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в одном из подкастов на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

"Они используют технику НАТО, артиллерию, подготовку и данные разведки. Всё натовское, кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение", — заявил военный эксперт.

По словам Риттера, ВСУ не смогут прорвать оборону Российской армии и понесут огромные потери, а виноваты в этом будут руководители украинского наступления, в провале которого не сомневается ни один военный эксперт.

Экс-разведчик также подчеркнул, что каждый украинец, который будет брошен Киевом в это контрнаступление, будет либо убит, либо ранен, либо взят в плен.

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Ранее европейский офицер раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения. Журналу Asia Times он рассказал, почему при попытке наступления Киев выбрал самоубийственную тактику.

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T.me / Минобороны России

Ирина Фальке
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