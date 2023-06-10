Украина в рамках анонсированного наступления поплатилась западной бронетехникой за самоубийственную тактику. Об этом заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер, пожелавший остаться неназванным. Источник издания раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения.

"Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что могут", — сказал офицер.

Ещё один источник отметил, что украинское командование пыталось "использовать тактику немецкого военачальника Гудериана под Седаном во время битвы за Францию", но в результате лишь потеряло порядка сорока танков в противостоянии с ВС России.