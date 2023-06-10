Тактику ВСУ при наступлении сочли самоубийственной
Asia Times: ВСУ выбрали самоубийственную тактику при попытке наступления
Украина в рамках анонсированного наступления поплатилась западной бронетехникой за самоубийственную тактику. Об этом заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер, пожелавший остаться неназванным. Источник издания раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения.
"Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что могут", — сказал офицер.
Ещё один источник отметил, что украинское командование пыталось "использовать тактику немецкого военачальника Гудериана под Седаном во время битвы за Францию", но в результате лишь потеряло порядка сорока танков в противостоянии с ВС России.
"Украинцы пыталась провернуть "Гудериана". Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия", — указал он.
Напомним, страны Запада поставили Киеву для реализации долгожданного наступления ВСУ немецкие танки Leopard, MRAP, американские M1224 MaxxPros, австралийские Bushmaster, британские Wolfhound и Mastiff, американские Humvee, бронеавтомобили Husky TSV, а также больше тысячи высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения "Леопардов" и другой бронетехники, в том числе российскими "Аллигаторами", а губернатор Белгородской области показал захваченную трофейную бронемашину украинской ДРГ с немецкими крестами вермахта.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency