ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 10:23

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью разведывательно-ударных вертолётов Ка-52.

Уничтожение бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52. Видео © Telegram / Минобороны России

По обнаруженному движущемуся танку ВСУ западного производства был нанесён удар управляемой ракетой с вертолёта. Успешным попаданием боевая машина и её экипаж были уничтожены.

Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области
Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Публикуются не только кадры успешного уничтожения боевых машин ВСУ в зоне проведения спецоперации, но и примеры отличной работы наших танковых экипажей. Так, российским танком Т-90М "Прорыв" была ликвидирована группа украинских военных.

BannerImage

Тelegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar