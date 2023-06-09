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9 июня, 10:23

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью разведывательно-ударных вертолётов Ка-52.

Уничтожение бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52. Видео © Telegram / Минобороны России

По обнаруженному движущемуся танку ВСУ западного производства был нанесён удар управляемой ракетой с вертолёта. Успешным попаданием боевая машина и её экипаж были уничтожены.

Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Публикуются не только кадры успешного уничтожения боевых машин ВСУ в зоне проведения спецоперации, но и примеры отличной работы наших танковых экипажей. Так, российским танком Т-90М "Прорыв" была ликвидирована группа украинских военных.

Обложка ©

Тelegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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