Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52

По обнаруженному движущемуся танку ВСУ западного производства был нанесён удар управляемой ракетой с вертолёта. Успешным попаданием боевая машина и её экипаж были уничтожены.

Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Публикуются не только кадры успешного уничтожения боевых машин ВСУ в зоне проведения спецоперации, но и примеры отличной работы наших танковых экипажей. Так, российским танком Т-90М "Прорыв" была ликвидирована группа украинских военных.