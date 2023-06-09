Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью разведывательно-ударных вертолётов Ка-52.
Уничтожение бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52. Видео © Telegram / Минобороны России
По обнаруженному движущемуся танку ВСУ западного производства был нанесён удар управляемой ракетой с вертолёта. Успешным попаданием боевая машина и её экипаж были уничтожены.
Публикуются не только кадры успешного уничтожения боевых машин ВСУ в зоне проведения спецоперации, но и примеры отличной работы наших танковых экипажей. Так, российским танком Т-90М "Прорыв" была ликвидирована группа украинских военных.
Тelegram / Минобороны России