Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области
Украинская армия держит оборону на подконтрольной территории Херсонской области, сооружая фортификационные объекты на правом берегу Днепра. Об этом пишет радио "Комсомольская правда" со ссылкой на главу общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
"После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Всё это на правом берегу Днепра", — уточнил он.
По его оценкам, ВСУ переправили 30-тысячную группировку на Запорожское направление из Херсонской области. Именно с этим связан переход украинской стороны в оборону, так как правобережье Днепра теперь станет слабым местом и потенциальной целью для атаки со стороны ВС РФ, пояснил Рогов.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны украинских вооружённых сил. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области. По последним данным, погибло пять человек, более 40 пострадали. А накануне ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина. Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия виновата в подрыве ГЭС. Никаких доказательств он не привёл.
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