Рогов сообщил о переходе ВСУ в глухую оборону в Херсонской области

Украинская армия держит оборону на подконтрольной территории Херсонской области, сооружая фортификационные объекты на правом берегу Днепра. Об этом пишет радио "Комсомольская правда" со ссылкой на главу общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Всё это на правом берегу Днепра", — уточнил он.