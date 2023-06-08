Власти подтвердили гибель пяти человек после теракта на Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о гибели пяти человек после разрушения Каховской ГЭС
Как минимум пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил утром в четверг в эфире "Соловьев Live" глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Речь идёт о тех людях, которые уже не первые сутки считались пропавшими без вести.
"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", — сказал мэр Новой Каховки.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попали 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС превысило 40 человек.
ТАСС / Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Press Wire