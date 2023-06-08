Власти подтвердили гибель пяти человек после теракта на Каховской ГЭС

Как минимум пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил утром в четверг в эфире "Соловьев Live" глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Речь идёт о тех людях, которые уже не первые сутки считались пропавшими без вести.