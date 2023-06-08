Регион

Уведомления отключены

8 июня, 08:17

Власти подтвердили гибель пяти человек после теракта на Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о гибели пяти человек после разрушения Каховской ГЭС

Как минимум пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил утром в четверг в эфире "Соловьев Live" глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Речь идёт о тех людях, которые уже не первые сутки считались пропавшими без вести.

"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", — сказал мэр Новой Каховки.

Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"

Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попали 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС превысило 40 человек.

Обложка ©

ТАСС / Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Марина Калегина
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Специальная военная операция на Украине
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров