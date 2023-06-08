Регион

Уведомления отключены

8 июня, 07:56

До 29 возросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС

Число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 29. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

"Общее количество госпитализированных — 29", сказала она в разговоре с журналистами.

Пострадавшие размещены в больницах Геническа, Скадовска, Новотроицка и Колончака.

В Новой Каховке спасли женщину, оказавшуюся в западне после прорыва ГЭС

В Новой Каховке спасли женщину, оказавшуюся в западне после прорыва ГЭС

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. Семь человек числятся пропавшими без вести. В результате происшествия скорость течения Днепра выросла в десять раз. Для оценки ущерба в Херсон прибыли сотрудники ООН.

Обложка ©

ТАСС / Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Матвей Константинов
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров