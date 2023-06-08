До 29 возросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС
Число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 29. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
"Общее количество госпитализированных — 29", — сказала она в разговоре с журналистами.
Пострадавшие размещены в больницах Геническа, Скадовска, Новотроицка и Колончака.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. Семь человек числятся пропавшими без вести. В результате происшествия скорость течения Днепра выросла в десять раз. Для оценки ущерба в Херсон прибыли сотрудники ООН.
ТАСС / Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Press Wire