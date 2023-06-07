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7 июня, 17:17

Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Дюжаррик: Сотрудники ООН проводят в Херсоне оценку ситуации на Каховской ГЭС

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон для оценки ситуации на Каховской ГЭС. Об этом на брифинге сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, также в Херсон прибыли члены ещё пяти агентств ООН и неправительственных организаций. Они занимаются координацией помощи вместе с местными представителями власти, пояснил Дюжаррик.

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС

Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Roman Hrytsyna

Наталья Исакова
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