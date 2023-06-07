Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон для оценки ситуации на Каховской ГЭС. Об этом на брифинге сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, также в Херсон прибыли члены ещё пяти агентств ООН и неправительственных организаций. Они занимаются координацией помощи вместе с местными представителями власти, пояснил Дюжаррик.