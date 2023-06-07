Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС

В зоне затопления в Херсонской области организуют работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия. Такое поручение президент России Владимир Путин дал главе МЧС Александру Куренкову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия", — сказал он.