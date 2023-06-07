Путин поручил МЧС помочь людям в зоне затопления после прорыва на Каховской ГЭС
В зоне затопления в Херсонской области организуют работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия. Такое поручение президент России Владимир Путин дал главе МЧС Александру Куренкову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия", — сказал он.
До этого российский лидер в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом назвал подрыв Казовской ГЭС варварским преступлением. Он считает, что с подачи Запада Украина продолжает обострять обстановку и прибегает к террористическим методам.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов – их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
kremlin.ru