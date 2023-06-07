Путин в разговоре с Эрдоганом назвал теракт на Каховской ГЭС варварским преступлением

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом коснулся темы украинского теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер назвал произошедшее варварским преступлением и обратил внимание, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку, применяя даже такие террористические методы.

"Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — говорится в сообщении Кремля.