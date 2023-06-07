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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 13:40
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Путин в разговоре с Эрдоганом назвал теракт на Каховской ГЭС варварским преступлением

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом коснулся темы украинского теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер назвал произошедшее варварским преступлением и обратил внимание, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку, применяя даже такие террористические методы.

"Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — говорится в сообщении Кремля.

Эрдоган в свою очередь выступил с инициативой создания международной комиссии по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН. Турецкий лидер заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений по поводу обстоятельств случившегося.

Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ
Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Марина Калегина
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