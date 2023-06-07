Путин в разговоре с Эрдоганом назвал теракт на Каховской ГЭС варварским преступлением
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом коснулся темы украинского теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер назвал произошедшее варварским преступлением и обратил внимание, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку, применяя даже такие террористические методы.
"Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — говорится в сообщении Кремля.
Эрдоган в свою очередь выступил с инициативой создания международной комиссии по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН. Турецкий лидер заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений по поводу обстоятельств случившегося.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.
ТАСС / Михаил Климентьев