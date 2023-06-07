Эрдоган предложил Путину создать международную комиссию по Каховской ГЭС

После разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и тоже озвучил ему предложение создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН.

"Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (по поводу обстоятельств случившегося. — Прим. Лайфа). Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию", — сообщает пресс-служба турецкого президента.