Эрдоган предложил Путину создать международную комиссию по Каховской ГЭС
После разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и тоже озвучил ему предложение создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, куда войдут представители Москвы, Киева, Анкары и ООН.
"Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (по поводу обстоятельств случившегося. — Прим. Лайфа). Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию", — сообщает пресс-служба турецкого президента.
Также Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку. Турецкий лидер подчеркнул, что видит перспективы в продолжении консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.