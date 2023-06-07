Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, включив в эту комиссию РФ.
"Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Также Эрдоган и Зеленский обсуждали зерновую сделку.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
ТАСС / Валерий Шарифулин