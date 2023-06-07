Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, включив в эту комиссию РФ.

"Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.