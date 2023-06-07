В офисе Зеленского обиделись на Маска за правду о Каховской ГЭС
Подоляк раскритиковал Маска за репост о вине Украины в разрушении Каховской ГЭС
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился с критикой на американского миллиардера Илона Маска, который поделился в соцсетях сообщением бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, обвинившего Украину в теракте на Каховской ГЭС.
Накануне Карлсон запустил собственное шоу в "Твиттере". В первом выпуске он обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, а президента страны Владимира Зеленского назвал вселенским злом и комиком. Журналист убеждён, что Киев уже давно вынашивал план подрыва гидроэлектростанции, несмотря на то что уничтожение объекта может быть невыгодно самим украинцам, но это в большей степени "вредит России". Маск репостнул эпизод Карлсона, и на это злобно отреагировал Подоляк.
"Это что, какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче её продать?" — написал советник Зеленского в "Твиттере".
Спич Подоляка глава Tesla оставил без ответа. Тем временем выпуск Такера Карлсона уже посмотрели свыше семи миллионов раз.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
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