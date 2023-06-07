В офисе Зеленского обиделись на Маска за правду о Каховской ГЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился с критикой на американского миллиардера Илона Маска, который поделился в соцсетях сообщением бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, обвинившего Украину в теракте на Каховской ГЭС.

Накануне Карлсон запустил собственное шоу в "Твиттере". В первом выпуске он обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, а президента страны Владимира Зеленского назвал вселенским злом и комиком. Журналист убеждён, что Киев уже давно вынашивал план подрыва гидроэлектростанции, несмотря на то что уничтожение объекта может быть невыгодно самим украинцам, но это в большей степени "вредит России". Маск репостнул эпизод Карлсона, и на это злобно отреагировал Подоляк.

"Это что, какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче её продать?" — написал советник Зеленского в "Твиттере".