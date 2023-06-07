Мэр Новой Каховки опроверг фейк о сотнях погибших животных в зоопарке
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Обитателей местного зоопарка вывезли ещё в 2022 году
Украинские СМИ и телеграм-каналы накануне пытались перебить информационный шум от совершённого ВСУ теракта на Каховской ГЭС и вбросили историю о том, что в Новой Каховке якобы утонули сотни животных из зоопарка "Сказочная Дуброва". Однако это вовсе не так. По словам мэра города Владимира Леонтьева, все обитатели местного зоосада были эвакуированы ещё в 2022 году.
"До такой степени некоторые склонны извращать и переворачивать с ног на голову. Ещё в прошлом году все животные из "Сказочной Дубровы" были эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось, ни одного зверя. Взяли опеку над этими животными опять же волонтёры", — сказал журналистам Леонтьев.
Ранее директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков заявлял, что осенью 2022 года животные и птицы из "Сказочной Дубравы" из-за постоянных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ были вывезены в Крым.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
ТАСС / Алексей Коновалов