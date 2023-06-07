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7 июня, 10:23

Мэр Новой Каховки опроверг фейк о сотнях погибших животных в зоопарке

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Обитателей местного зоопарка вывезли ещё в 2022 году

Украинские СМИ и телеграм-каналы накануне пытались перебить информационный шум от совершённого ВСУ теракта на Каховской ГЭС и вбросили историю о том, что в Новой Каховке якобы утонули сотни животных из зоопарка "Сказочная Дуброва". Однако это вовсе не так. По словам мэра города Владимира Леонтьева, все обитатели местного зоосада были эвакуированы ещё в 2022 году.

"До такой степени некоторые склонны извращать и переворачивать с ног на голову. Ещё в прошлом году все животные из "Сказочной Дубровы" были эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось, ни одного зверя. Взяли опеку над этими животными опять же волонтёры", — сказал журналистам Леонтьев.

Ранее директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков заявлял, что осенью 2022 года животные и птицы из "Сказочной Дубравы" из-за постоянных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ были вывезены в Крым.

ВСУ сбросили взрывчатку на Новую Каховку во время эвакуации жителей

ВСУ сбросили взрывчатку на Новую Каховку во время эвакуации жителей

Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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