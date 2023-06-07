Мэр Новой Каховки опроверг фейк о сотнях погибших животных в зоопарке

Украинские СМИ и телеграм-каналы накануне пытались перебить информационный шум от совершённого ВСУ теракта на Каховской ГЭС и вбросили историю о том, что в Новой Каховке якобы утонули сотни животных из зоопарка "Сказочная Дуброва". Однако это вовсе не так. По словам мэра города Владимира Леонтьева, все обитатели местного зоосада были эвакуированы ещё в 2022 году.

"До такой степени некоторые склонны извращать и переворачивать с ног на голову. Ещё в прошлом году все животные из "Сказочной Дубровы" были эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось, ни одного зверя. Взяли опеку над этими животными опять же волонтёры", — сказал журналистам Леонтьев.