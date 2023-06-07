ВСУ сбросили взрывчатку на Новую Каховку во время эвакуации жителей
Сотрудники оперативного штаба в Новой Каховке эвакуируют жителей из затопленных районов. Фото © телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области"
Вооружённые силы Украины сбросили взрывчатку с беспилотника во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки. К счастью, никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.
"Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство", — рассказал он в среду в эфире Первого канала.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести, ещё около 100 требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.