ВСУ сбросили взрывчатку на Новую Каховку во время эвакуации жителей

Вооружённые силы Украины сбросили взрывчатку с беспилотника во время эвакуации людей из подтопленных районов Новой Каховки. К счастью, никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.

"Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство", — рассказал он в среду в эфире Первого канала.