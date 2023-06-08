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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 08:02
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Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он заявил в четверг на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" — обратил внимание участников совещания белорусский лидер.

По словам Лукашенко, украинской стороне нужно было сместить внимание с провалившейся попытки контрнаступления, в ходе которой "почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли".

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США, обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" добавил он.

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Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попали 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. Число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 29 человек. Семеро числятся пропавшими без вести.

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Сайт президента Белоруссии

Марина Калегина
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