Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он заявил в четверг на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" — обратил внимание участников совещания белорусский лидер.

По словам Лукашенко, украинской стороне нужно было сместить внимание с провалившейся попытки контрнаступления, в ходе которой "почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли".