Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией". Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
По его словам, информация по потерям ВСУ за три дня у Белоруссии совпадает с данными РФ: около 30 танков, 120 или 130 БМП и более 2100 украинских военных.
"Вот результат этой попытки "контрнаступа". Ну я об этом всегда говорил, "контрнаступ" — большая дезинформация. Никакого "контрнаступа" нет и быть не может, а если — то вот результат за три дня", — добавил Лукашенко.
Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, за три дня ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Напомним также, что в Киеве ранее уже делали неоднозначные заявления по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А секретарь СНБО Алексей Данилов ещё вчера отрицал начало масштабного контрнаступления.
ТАСС / POOL / Илья Питалев