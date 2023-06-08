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8 июня, 07:47

Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией". Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

По его словам, информация по потерям ВСУ за три дня у Белоруссии совпадает с данными РФ: около 30 танков, 120 или 130 БМП и более 2100 украинских военных.

"Вот результат этой попытки "контрнаступа". Ну я об этом всегда говорил, "контрнаступ" — большая дезинформация. Никакого "контрнаступа" нет и быть не может, а если — то вот результат за три дня", — добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, за три дня ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Напомним также, что в Киеве ранее уже делали неоднозначные заявления по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А секретарь СНБО Алексей Данилов ещё вчера отрицал начало масштабного контрнаступления.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александра Вишнякова
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