Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией". Об этом он заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

По его словам, информация по потерям ВСУ за три дня у Белоруссии совпадает с данными РФ: около 30 танков, 120 или 130 БМП и более 2100 украинских военных.

"Вот результат этой попытки "контрнаступа". Ну я об этом всегда говорил, "контрнаступ" — большая дезинформация. Никакого "контрнаступа" нет и быть не может, а если — то вот результат за три дня", — добавил Лукашенко.