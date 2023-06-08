ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина
Сальдо: ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани
Место обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани Херсонской области. Фото © Телеграм-канал Владимира Сальдо
Украина нанесла удар по пункту эвакуации в затопленной из-за подрыва Каховской ГЭС Голой Пристани. В результате погибло два человека. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу", — написал врио губернатора в телеграм-канале.
По словам Сальдо, ВСУ намеренно били по мирным людям. Он возложил вину за обстрел лично на президента Украины Владимира Зеленского, который, по сообщениям СМИ, находится в Херсоне.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны украинских вооружённых сил. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло пять человек, более 40 пострадало. За двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.