ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина

Украина нанесла удар по пункту эвакуации в затопленной из-за подрыва Каховской ГЭС Голой Пристани. В результате погибло два человека. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу", — написал врио губернатора в телеграм-канале.