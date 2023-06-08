Зеленский после подрыва Каховской ГЭС приехал в Херсон
Владимир Зеленский в ходе визита в подконтрольную Украине часть Херсонской области. Обложка © Сайт президента Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
"Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС... В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны украинских вооружённых сил. В зону подтопления попали 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС погибло пять человек, более 40 пострадали. За двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.