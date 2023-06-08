Зеленский после подрыва Каховской ГЭС приехал в Херсон

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС... В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий", — написал он в своём телеграм-канале.