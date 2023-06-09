Песков: Эвакуация в Херсонской области проходит под варварскими обстрелами ВСУ

Эвакуировать жителей из Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приходится под постоянными варварскими обстрелами ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся работа происходит под обстрелами украинских вооружённых сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие", — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что власти РФ всех уровней при эвакуации людей работают самоотверженно. Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию под контролем и получает постоянные доклады от МЧС и военных.