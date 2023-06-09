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9 июня, 09:12

Песков: Эвакуация в Херсонской области проходит под варварскими обстрелами ВСУ

Эвакуировать жителей из Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приходится под постоянными варварскими обстрелами ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся работа происходит под обстрелами украинских вооружённых сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие", — сказал Песков на брифинге.

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Представитель Кремля добавил, что власти РФ всех уровней при эвакуации людей работают самоотверженно. Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию под контролем и получает постоянные доклады от МЧС и военных.

"По поручению президента МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, как в Кремле оценивают работу местных властей по эвакуации населения.

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Ранее сообщалось, что тело ещё одной погибшей было обнаружено в зоне затопления в Херсонской области. Количество подтопленных жилых домов при этом выросло почти до 22,3 тысячи. Тем временем в МЧС сообщили, что после ЧП на Каховской ГЭС спасли 1,5 тысячи жителей Херсонской области.

Александр Юнашев
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  • Дмитрий Песков
  • Каховская ГЭС
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  • Херсонская область

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