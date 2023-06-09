МЧС спасло более 1,5 тысячи жителей Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС
МЧС спасло более полутора тысяч жителей Херсонской области, в том числе 154 ребёнка, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Эвакуация жителей Херсонской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Спасатели МЧС России спасли 1534 человека, из них 154 ребёнка. Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что ведомство оказывает всестороннюю помощь населению и продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий инцидента. Так, на месте ЧП работают около 200 спасателей, 66 единиц высокопроходимой техники, в том числе 25 плавсредств, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров.
В министерстве также отметили, что пострадавшие районы Херсонской области посетила оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским. Прошло выездное заседание, в ходе которого замминистра дал ряд поручений для дальнейшей эффективной работы.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов. На данный момент известно о семи погибших и 60 пострадавших. За 48 часов с момента инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.
Telegram / МЧС России