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9 июня, 05:26

МЧС спасло более 1,5 тысячи жителей Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС спасло более полутора тысяч жителей Херсонской области, в том числе 154 ребёнка, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Эвакуация жителей Херсонской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели МЧС России спасли 1534 человека, из них 154 ребёнка. Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что ведомство оказывает всестороннюю помощь населению и продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий инцидента. Так, на месте ЧП работают около 200 спасателей, 66 единиц высокопроходимой техники, в том числе 25 плавсредств, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров.

В министерстве также отметили, что пострадавшие районы Херсонской области посетила оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским. Прошло выездное заседание, в ходе которого замминистра дал ряд поручений для дальнейшей эффективной работы.

МВД показало видео эвакуации жителей после теракта на Каховской ГЭС

МВД показало видео эвакуации жителей после теракта на Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов. На данный момент известно о семи погибших и 60 пострадавших. За 48 часов с момента инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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