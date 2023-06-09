МЧС спасло более 1,5 тысячи жителей Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС спасло более полутора тысяч жителей Херсонской области, в том числе 154 ребёнка, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Эвакуация жителей Херсонской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели МЧС России спасли 1534 человека, из них 154 ребёнка. Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что ведомство оказывает всестороннюю помощь населению и продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий инцидента. Так, на месте ЧП работают около 200 спасателей, 66 единиц высокопроходимой техники, в том числе 25 плавсредств, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области, Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров.