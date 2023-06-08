Сальдо: Число погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до семи
Число погибших после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области вновь увеличилось. По словам врио главы региона, на данный момент известно уже о семи жертвах.
"К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани", — написал Сальдо в телеграм-канале.
Он также добавил, что с подтопленных зон эвакуировали уже свыше пяти тысяч человек, в числе которых 178 детей и 62 маломобильных человека.
Ранее Лайф писал о том, что ВСУ в ночь на 6 июня нанесли по Каховской ГЭС серию ударов, из-за чего верхняя часть станции была разрушена. В результате оказались подтоплены 35 населённых пунктов. Есть погибшие, а за медицинской помощью обратились 60 человек. Из подтопленных районов начали эвакуировать местных жителей, а по одному из пунктов эвакуации сегодня утром ВСУ нанесли ракетный удар. В числе жертв атаки оказалась беременная женщина.
ТАСС / Коновалов Алексей