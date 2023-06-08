Сальдо: Число погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до семи

Число погибших после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области вновь увеличилось. По словам врио главы региона, на данный момент известно уже о семи жертвах.

"К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани", — написал Сальдо в телеграм-канале.