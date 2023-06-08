Число госпитализированных после теракта на Каховской ГЭС выросло до 60

До 60 увеличилось число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС жителей Херсонской области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич.

"Сейчас до 60 доходит. Это, как правило, маломобильные, люди в возрасте", — сказала замглавы региона в эфире телеканала "Россия-24".