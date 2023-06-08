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8 июня, 13:03

Число госпитализированных после теракта на Каховской ГЭС выросло до 60

Кузьмич: Число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС выросло до 60

До 60 увеличилось число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС жителей Херсонской области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич.

"Сейчас до 60 доходит. Это, как правило, маломобильные, люди в возрасте", — сказала замглавы региона в эфире телеканала "Россия-24".

Кузьмич уточнила, что цифры постоянно растут. Ранее сообщалось о 41 госпитализированном.

Песков: Спасатели в районе Каховской ГЭС самоотверженно работают под обстрелами

Песков: Спасатели в районе Каховской ГЭС самоотверженно работают под обстрелами

Как сообщал Лайф, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате теракта ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент известно о пяти погибших в результате ЧП. Власти Херсонской области предупредили о минах, которые могут приплыть в затопленные населённые пункты региона.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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