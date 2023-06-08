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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 09:50

Мины могут плавать в затопленных пунктах Херсонской области после теракта на ГЭС

Течение могло принести мины в затопленные посёлки и города Херсонской области после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадёт вода, сразу начнём инженерную разведку территорий", — уточнил он в телеграм-канале.

Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"
Лукашенко уличил Киев в подрыве Каховской ГЭС со словами "на воре и шапка горит"

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, погибло пять человек, пострадавших более 40.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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