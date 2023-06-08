Мины могут плавать в затопленных пунктах Херсонской области после теракта на ГЭС

Течение могло принести мины в затопленные посёлки и города Херсонской области после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадёт вода, сразу начнём инженерную разведку территорий", — уточнил он в телеграм-канале.