Мины могут плавать в затопленных пунктах Херсонской области после теракта на ГЭС
Течение могло принести мины в затопленные посёлки и города Херсонской области после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадёт вода, сразу начнём инженерную разведку территорий", — уточнил он в телеграм-канале.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, погибло пять человек, пострадавших более 40.
ТАСС / Алексей Коновалов