Песков: Спасатели в районе Каховской ГЭС самоотверженно работают под обстрелами

Спасатели самоотверженно работают в районе Каховской ГЭС, о чём президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, доклады постоянно поступают... Наши спасатели самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины", — сказал представитель Кремля, добавив, что группировка на месте ЧП "развёртывается".

Главную задачу по спасению людей наши спасатели, как всегда, выполняют самоотверженно, подчеркнул Песков.