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8 июня, 10:51

Песков: Спасатели в районе Каховской ГЭС самоотверженно работают под обстрелами

Спасатели самоотверженно работают в районе Каховской ГЭС, о чём президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, доклады постоянно поступают... Наши спасатели самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины", сказал представитель Кремля, добавив, что группировка на месте ЧП "развёртывается".

Главную задачу по спасению людей наши спасатели, как всегда, выполняют самоотверженно, подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава государства поручил МЧС усилить там присутствие и оказать помощь местному населению.

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Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. На данный момент известно о пяти жертвах и более 40 пострадавших. В зоне ЧП могут оказаться мины, принесённые течением, предупредили власти.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александр Юнашев
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