Песков: Спасатели в районе Каховской ГЭС самоотверженно работают под обстрелами
Спасатели самоотверженно работают в районе Каховской ГЭС, о чём президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, доклады постоянно поступают... Наши спасатели самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины", — сказал представитель Кремля, добавив, что группировка на месте ЧП "развёртывается".
Главную задачу по спасению людей наши спасатели, как всегда, выполняют самоотверженно, подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава государства поручил МЧС усилить там присутствие и оказать помощь местному населению.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. На данный момент известно о пяти жертвах и более 40 пострадавших. В зоне ЧП могут оказаться мины, принесённые течением, предупредили власти.
ТАСС / Алексей Коновалов