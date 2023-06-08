Песков: Путин отслеживает ситуацию на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин внимательно следит за тем, что происходит в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что он (президент — Прим. Лайфа) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины [Каховской ГЭС]", — подчеркнул представитель Кремля.