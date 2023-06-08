Песков: Путин отслеживает ситуацию на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин внимательно следит за тем, что происходит в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что он (президент — Прим. Лайфа) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины [Каховской ГЭС]", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что накануне Путин поручил МЧС "усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы".
Как сообщалось, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, погибло пять человек, пострадавших более 40. Местные власти предупредили, что течение могло принести мины и другие опасные объекты в затопленные посёлки Херсонщины после подрыва ГЭС.