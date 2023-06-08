МВД показало видео эвакуации жителей после теракта на Каховской ГЭС

Так, четыре экипажа ДПС были отправлены для оказания помощи в пострадавшие части региона: в Новокаховском районе из зоны бедствия удалось эвакуировать и разместить у родственников 900 человек, в Голопристанском районе в пункт временного размещения полицейскими доставлен 321 житель, а в Алёшкинском районе — 91 человек. Ещё четыре экипажа задействованы на КПП Чонгар и Армянск.