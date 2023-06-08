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8 июня, 15:18

МВД показало видео эвакуации жителей после теракта на Каховской ГЭС

Полицейские помогли эвакуировать жителей затопленных районов Херсонской области

Сотрудники полиции помогли эвакуироваться жителям районов Херсонской области, подтопленных в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС. Кадры работы правоохранителей в зоне бедствия публикует "МВД Медиа".

Кадры работы полицейских в зоне подтопления в Херсонской области. Видео © МВД МЕДИА

Так, четыре экипажа ДПС были отправлены для оказания помощи в пострадавшие части региона: в Новокаховском районе из зоны бедствия удалось эвакуировать и разместить у родственников 900 человек, в Голопристанском районе в пункт временного размещения полицейскими доставлен 321 житель, а в Алёшкинском районе — 91 человек. Ещё четыре экипажа задействованы на КПП Чонгар и Армянск.

Кириенко прибыл в зону затопления в Херсонской области

Кириенко прибыл в зону затопления в Херсонской области

Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов. На данный момент известно о пяти погибших и 60 пострадавших. За двое суток с момента аварии скорость течения Днепра увеличилась в десять раз. Президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе. Глава государства поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области "в полном соответствии с нормами РФ", а также провести анализ дополнительных потребностей субъекта федерации.

Обложка ©

МВД МЕДИА

Матвей Константинов
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