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8 июня, 14:16

Путин обсудил с Сальдо ситуацию после подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после украинской диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", добавил он.

Как отметил представитель Кремля, глава государства поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области "в полном соответствии с нормами РФ", а также провести анализ дополнительных потребностей региона.

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Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло пять человек, ещё 60 пострадало. За двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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