Путин обсудил с Сальдо ситуацию после подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после украинской диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", — добавил он.
Как отметил представитель Кремля, глава государства поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области "в полном соответствии с нормами РФ", а также провести анализ дополнительных потребностей региона.
Напомним, дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло пять человек, ещё 60 пострадало. За двое суток после инцидента скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.
ТАСС / Гавриил Григоров