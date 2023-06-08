Путин обсудил с Сальдо ситуацию после подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после украинской диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", — добавил он.