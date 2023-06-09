Число жертв теракта на Каховской ГЭС увеличилось до восьми

Количество погибших в результате украинского теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до восьми человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, восьмой жертвой стала 84-летняя местная жительница. Её тело было обнаружено в ходе проведения спасательных работ.