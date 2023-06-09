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9 июня, 06:30

Число жертв теракта на Каховской ГЭС увеличилось до восьми

ТАСС: Тело восьмой погибшей обнаружено в зоне затопления в Херсонской области

Количество погибших в результате украинского теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до восьми человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, восьмой жертвой стала 84-летняя местная жительница. Её тело было обнаружено в ходе проведения спасательных работ.

Количество подтопленных жилых домов выросло почти до 22,3 тысячи, а уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра — до 10.

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Как уже рассказывал Лайф, дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за массированных ударов украинской армии. В результате теракта в зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, 60 человек пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. МЧС удалось спасти более полутора тысяч человек, в том числе 154 ребёнка. Всего эвакуировано свыше пяти тысяч жителей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николь Вербер
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