Из-за подтопления кладбищ в Херсонской области предупредили о вреде небутилированной воды

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС оказались размыты кладбища и скотомогильники, это создаёт риски для эпидемиологической ситуации в близлежащих населённых пунктах. Об этом рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, его слова приводит RT.

"Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников", — сказал Алексеенко.