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8 июня, 11:09

Из-за подтопления кладбищ в Херсонской области предупредили о вреде небутилированной воды

Глава кабмина Херсонщины: Кладбища и скотомогильники размыты из-за ЧП на ГЭС

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС оказались размыты кладбища и скотомогильники, это создаёт риски для эпидемиологической ситуации в близлежащих населённых пунктах. Об этом рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, его слова приводит RT.

"Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников",  сказал Алексеенко.

Он добавил, что врачи санитарной службы предостерегают от употребления воды из любых источников. Пить и использовать для приготовления пищи сейчас можно только воду из бутылок.

Мины могут плавать в затопленных пунктах Херсонской области после теракта на ГЭС

Мины могут плавать в затопленных пунктах Херсонской области после теракта на ГЭС

Последние данные свидетельствуют о пяти погибших и 29 госпитализированных из-за последствий разрушения дамбы водохранилища. Скорость течения Днепра возросла в 10 раз.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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