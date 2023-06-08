Из-за подтопления кладбищ в Херсонской области предупредили о вреде небутилированной воды
Глава кабмина Херсонщины: Кладбища и скотомогильники размыты из-за ЧП на ГЭС
В результате разрушения плотины Каховской ГЭС оказались размыты кладбища и скотомогильники, это создаёт риски для эпидемиологической ситуации в близлежащих населённых пунктах. Об этом рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, его слова приводит RT.
"Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников", — сказал Алексеенко.
Он добавил, что врачи санитарной службы предостерегают от употребления воды из любых источников. Пить и использовать для приготовления пищи сейчас можно только воду из бутылок.
Последние данные свидетельствуют о пяти погибших и 29 госпитализированных из-за последствий разрушения дамбы водохранилища. Скорость течения Днепра возросла в 10 раз.
ТАСС / Алексей Коновалов