СК РФ расследует обстрел ВСУ пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани
Следственный комитет России проводит расследование обстрела украинскими военными пункта эвакуации гражданских в городе Голая Пристань, жертвами которого стали два человека. Об этом в четверг сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В сообщении также сказано, что одной из погибших оказалась беременная женщина в возрасте 33 лет.
Погибшие мирные граждане есть и в Горловке Донецкой области. По последней информации, число погибших выросло до трёх человек, также известно о десяти раненых.
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