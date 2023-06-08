СК РФ расследует обстрел ВСУ пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани

Следственный комитет России проводит расследование обстрела украинскими военными пункта эвакуации гражданских в городе Голая Пристань, жертвами которого стали два человека. Об этом в четверг сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В сообщении также сказано, что одной из погибших оказалась беременная женщина в возрасте 33 лет.