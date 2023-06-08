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8 июня, 18:03

СК РФ расследует обстрел ВСУ пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани

Следственный комитет России проводит расследование обстрела украинскими военными пункта эвакуации гражданских в городе Голая Пристань, жертвами которого стали два человека. Об этом в четверг сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В сообщении также сказано, что одной из погибших оказалась беременная женщина в возрасте 33 лет.

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина

Погибшие мирные граждане есть и в Горловке Донецкой области. По последней информации, число погибших выросло до трёх человек, также известно о десяти раненых.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
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