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8 июня, 17:47

Число жертв обстрела ВСУ в Горловке достигло трёх

Мэр Горловки Приходько: Количество жертв обстрела ВСУ возросло до трёх

Количество жертв в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до трёх. Об этом в телеграм-канале сообщил Иван Приходько, мэр города.

Градоначальник сообщил, что погиб житель посёлка Шахты имени Гагарина. Это третий погибший за день, а ранения разной степени тяжести получили ещё десять человек.

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ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет

Прежде была информация только о двоих погибших, а в начале дня и вовсе только об одном. Новые сведения поступали в течение дня.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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