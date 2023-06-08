Число жертв обстрела ВСУ в Горловке достигло трёх
Мэр Горловки Приходько: Количество жертв обстрела ВСУ возросло до трёх
Количество жертв в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до трёх. Об этом в телеграм-канале сообщил Иван Приходько, мэр города.
Градоначальник сообщил, что погиб житель посёлка Шахты имени Гагарина. Это третий погибший за день, а ранения разной степени тяжести получили ещё десять человек.
Прежде была информация только о двоих погибших, а в начале дня и вовсе только об одном. Новые сведения поступали в течение дня.
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин