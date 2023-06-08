Число жертв обстрела ВСУ в Горловке достигло трёх

Количество жертв в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до трёх. Об этом в телеграм-канале сообщил Иван Приходько, мэр города.

Градоначальник сообщил, что погиб житель посёлка Шахты имени Гагарина. Это третий погибший за день, а ранения разной степени тяжести получили ещё десять человек.