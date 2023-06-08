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8 июня, 11:42

Два человека погибли и около 10 пострадали в Горловке при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели двух жителей после обстрела Украиной

<p>Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/9899" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иван Приходько</a></p>

Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Обложка © Telegram / Иван Приходько

Количество жертв обстрела украинскими войсками центра Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Обложка © Telegram / Иван Приходько

Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Обложка © Telegram / Иван Приходько

"Один человек скончался в больнице", — написал Приходько в своём телеграм-канале.

Ранее градоначальник сообщал об одной погибшей женщине и десяти пострадавших.

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска выпустили 23 снаряда по Центрально-Городскому району Горловки из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также сегодня врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре жителя Луганска пострадали в результате обстрела ВСУ. Украинские нацисты нанесли удар по промзоне, уточнил руководитель республики.

Никита Никонов
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