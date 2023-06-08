Два человека погибли и около 10 пострадали в Горловке при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели двух жителей после обстрела Украиной
Количество жертв обстрела украинскими войсками центра Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Один человек скончался в больнице", — написал Приходько в своём телеграм-канале.
Ранее градоначальник сообщал об одной погибшей женщине и десяти пострадавших.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска выпустили 23 снаряда по Центрально-Городскому району Горловки из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Также сегодня врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре жителя Луганска пострадали в результате обстрела ВСУ. Украинские нацисты нанесли удар по промзоне, уточнил руководитель республики.