Два человека погибли и около 10 пострадали в Горловке при обстреле ВСУ

Количество жертв обстрела украинскими войсками центра Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Обложка © Telegram / Иван Приходько

"Один человек скончался в больнице", — написал Приходько в своём телеграм-канале.

Ранее градоначальник сообщал об одной погибшей женщине и десяти пострадавших.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска выпустили 23 снаряда по Центрально-Городскому району Горловки из реактивных систем залпового огня (РСЗО).