Пасечник: Четыре жителя Луганска пострадали в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела промышленной зоны Луганска ВСУ пострадали четыре человека. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырёх пострадавших", — написал он в своём телеграм-канале.

Пасечник отметил, что всем раненым оказывается вся необходимая помощь, а также добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели и медики.